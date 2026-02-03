Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimler hızlandı. Son olarak Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bir orta saha takviyesi için daha düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Nhaga sonrası bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu.
ZAKARIA İÇİN TEKLİF YAPILDI
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Denis Zakaria için resmi teklif yaptı.
Fransız ekibinin, 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli olduğu öğrenildi.
Denis Zakaria transferine de Noa Lang transferinde aracılık sağlayan Ali Dursun'un baktığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Monaco'nun 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisini yüksek bulduğu ve teklifi aşağı çekmeye çalıştığı aktarıldı.
Denis Zakaria bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 16 maçta 3 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan İsviçreli orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
