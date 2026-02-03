CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimler hızlandı. Son olarak Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bir orta saha takviyesi için daha düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 15:31
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Durgun bir transfer dönemi geçirdiği için taraftarlarının eleştirilerine maruz kalan sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerini resmiyete kavuşturan Aslan, Casa Pia forması giyen Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile de anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Sarı-kırmızılıların bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY 3. TRANSFERİNİ BİTİRDİ! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Nhaga sonrası bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

ZAKARIA İÇİN TEKLİF YAPILDI

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Denis Zakaria için resmi teklif yaptı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Fransız ekibinin, 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Denis Zakaria transferine de Noa Lang transferinde aracılık sağlayan Ali Dursun'un baktığı öğrenildi.

GALATASARAYLI YILDIZA DEV TEKLİF! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Galatasaray'ın Monaco'nun 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisini yüksek bulduğu ve teklifi aşağı çekmeye çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Nhaga'nın ardından...

Denis Zakaria bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 16 maçta 3 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan İsviçreli orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri için resmi açıklama!
