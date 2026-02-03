CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Altekma, Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart’a konuk oluyor!

Altekma, Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart’a konuk oluyor!

Altekma, çeyrek finalde Ziraat Bankkart karşısında finallere gitme mücadelesi verecek; tek maçlık mücadele saat 16.30’da yayınlanacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 13:53
Altekma, Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart’a konuk oluyor!

Efeler Ligi'nde ilk 8'de yer alıp, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale kalarak başarılı bir sezon geçiren Altekma 4 Şubat'ta 2026 Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'ın konuğu olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında karşılaşmadan galip ayrılan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak.

Altekma turu geçerse yarı finalde Alanya Bld-İstanbul Gençlik Spor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İzmir temsilcisi, ligde zirvede yer alan Başkent ekibini yenerek kupada finallere katılmayı hedefliyor. Altekma geçen sezon ligi 5'inci sırada bitirmesi üzerine kupaya direkt çeyrek finalden başlama hakkı kazanmıştı. Ligde Altekma, Ziraat Bankkart'a İzmir'de 3-0 mağlup olmuştu.

Iğdır FK-Antalyaspor | CANLI
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Dudak büken korkaktır"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif!
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif! G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif! 12:59
Kante transferi iptal mi? Kante transferi iptal mi? 12:52
Junior Olaitan hayatı ve kariyeri Junior Olaitan hayatı ve kariyeri 12:46
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! 12:27
Galatasaray - Juventus maçı detayları Galatasaray - Juventus maçı detayları 12:04
Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! 11:56
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! 11:48
G.Saray'da o transfer iptal! G.Saray'da o transfer iptal! 11:32
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19
Anadolu Efes - Valencia maçı detayları Anadolu Efes - Valencia maçı detayları 11:12
VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! 11:05
F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! 11:02