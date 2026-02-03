Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i konuk edecek!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında 4 Şubat'ta Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Altılı Final'i ve liderliği daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekibin grupta 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Basket Landes de 8 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe Opet, ikinci turda Fransız temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadeleden 80-61 yenilgiyle ayrılmıştı.

STATÜ

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakaları yapacak.

Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.