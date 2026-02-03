CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan transferde sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak listesindeki o yıldız için masadan kalktığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:34
Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Cimbom bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Mücadelede gol perdesi Kayserispor'dan 7. dakikada Opoku'nun kendi ağlarını sarsması sonucunda açıldı.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Ardından sarı-kırmızılılarda 26. dakikada penaltıdan Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada yine penaltıdan Mauro Icardi ağları sarstı.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Galatasaray karşılaşmanın ardından ligde 49 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak isterken bu anlamda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Galatasaray'da son olarak orta saha transferi için listede yer alan Denis Zakaria ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Galatasaray futbolcunun durumunu formasını terlettiği Monaco'ya sordu.

Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi

Ancak Monaco, 29 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılardan 25 milyon euro bonservis talep etti.

SON DAKİKA
6
