Galatasaray'da o transfer iptal! Görüşmeler başlamadan sona erdi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan transferde sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak listesindeki o yıldız için masadan kalktığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:32 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:34
Ardından sarı-kırmızılılarda 26. dakikada penaltıdan Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada yine penaltıdan Mauro Icardi ağları sarstı.
Galatasaray karşılaşmanın ardından ligde 49 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak isterken bu anlamda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da son olarak orta saha transferi için listede yer alan Denis Zakaria ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Galatasaray futbolcunun durumunu formasını terlettiği Monaco'ya sordu.
Ancak Monaco, 29 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılardan 25 milyon euro bonservis talep etti.
İki takım arasındaki görüşmeler bu nedenle daha başlamadan sona erdi.
