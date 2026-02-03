CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı!

Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers’ı 118-114 mağlup ederken milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 10:33
Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-114 mağlup etti.

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant'in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 12 sayılık farktan geri dönen Pacers'a Pascal Siakam 27, Bennedict Mathurin 25 sayıyla liderlik etti.

76ERS, CLİPPERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-113 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 29 sayı, Dominick Barlow 26 sayı, 16 ribaunt, Joel Embiid, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, 1 asistle oynadı.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard 29 sayıyla takımına liderlik ederken, kenardan gelen Jordan Miller 21 sayı üretti.

Ev sahibi ekipte, James Harden kişisel nedenlerle üst üste ikinci maçta forma giymedi.

