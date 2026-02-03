Beşiktaş'tan Junior Olaitan'ın transferi için açıklama!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Göztepe formasını terleten 23 yaşındaki Junior Olaitan ile ilgili flaş açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada oyuncunun transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceği duyuruldu. Hatta oyuncunun geliş saati de bildirildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Kulübü;

Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır.