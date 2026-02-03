CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Junior Olaitan'ın transferi için açıklama!

Beşiktaş'tan Junior Olaitan'ın transferi için açıklama!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak yeni transferleri Junior Olaitan'ın İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:30
Beşiktaş'tan Junior Olaitan'ın transferi için açıklama!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Göztepe formasını terleten 23 yaşındaki Junior Olaitan ile ilgili flaş açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada oyuncunun transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceği duyuruldu. Hatta oyuncunun geliş saati de bildirildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Kulübü;

Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır.

Maçın ardından sert eleştiri!
F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Dudak büken korkaktır"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante transferini Ajax da bekliyor!
G.Saray'da Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19
Anadolu Efes - Valencia maçı detayları Anadolu Efes - Valencia maçı detayları 11:12
VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! 11:05
F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! 11:02
2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 10:54
Alperen Şengün'den açıklamalar! Alperen Şengün'den açıklamalar! 10:46
Daha Eski
Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! 10:39
Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! 10:33
Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor! Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor! 10:09
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Spar Girona! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Spar Girona! 10:03
Sane'den haber var! Juventus maçında... Sane'den haber var! Juventus maçında... 09:52
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası sınavı! Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası sınavı! 09:47