Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde Spar Girona ile karşılaşacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde Spar Girona ile karşılaşacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu 2. tur altıncı ve son maçında 4 Şubat günü sahasında İspanya temsilcisi Spar Girona’yı ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 10:03
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde Spar Girona ile karşılaşacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında 4 Şubat'ta İspanya'nın Spar Girona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 2 yenilgi elde ederek Altılı Final'i garantileyen Galatasaray, grupta ilk sırada yer alıyor.

İspanyol temsilcisi ise toplamda 8 galibiyet, 3 yenilgiyle sarı-kırmızılı takımı takibini sürdürüyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci turda Spar Girona ile oynadığı ilk mücadeleyi 82-68 kazandı.

STATÜ

Gruplarını ilk 2'de bitiren ekipler, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'de çeyrek finale kalabilmek için play-in müsabakaları yapacak.

Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.

Üründül'den maçın ardından flaş yorum!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
