Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, hangi kanalda? (Türkiye Kupası)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'taki heyecan dolu mücadelede mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak bordo-mavililerin 3 puanı bulunuyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri, ilk maçındaki Alanyaspor yenilgisinin ardından İstanbulspor karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetin ardından bu maçı da kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. 2. Lig ekibi Fethiyespor ise Boluspor ile golsüz beraberliğinden aldığı tek puanla 7. sırada yer alıyor. Fatih Tokail'in düdüğüyle başlayacak maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:21 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu 3. maçında Trabzonspor, evinde Fethiyespor'u konuk edecek. İlk hafta Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından çabuk toparlanarak İstanbulspor'a karşı farklı galibiyet alan bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Taraftarının desteğiyle hanesine 3 puanı yazdırarak iddiasını sürdürmek ve kupayı 10. kez evine götürmek isteyen Fırtına'da Edin

Vişça, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fethiyespor ise ilk maçında Boluspor'la golsüz beraberliğinden aldığı 1 puanla 7. sıradan kupa yarışına dahil olmak istiyor. Peki Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasındaki Trabzonspor-Fethiyespor maçı, 3 Şubat Salı günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele, saat 20.30'da Fatih Tokail'in düdüğüyle start alacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası organizasyonu kapsamındaki Trabzonspor-Fethiyespor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Okay, Lovik, Oulai (Salih), Bouchouri, Augusto, Ozan, Mustafa, Umut

Fethiyespor: Nurullah, Mert, İrfan, Berkay, Muhammet, Şahan, Yusuf, Serdarcan, Uğur M., Erdem, Ramazan

TRABZONSPOR'UN 291. KUPA MAÇI

Trabzonspor, Fethiyespor müsabakasıyla kupada 291. maçına çıkacak. Geride kalan 290 mücadelede 175 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 503 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 234 gol gördü.

17 FİNAL 9 KUPA

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından bu organizasyonda en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

Türkiye Kupası'na 2. Lig'den itibaren katılmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonundan sonra organizasyonun en önemli takımlarından biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Trabzonspor, turnuva tarihinde toplam 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini; 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 yenilmişti.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
