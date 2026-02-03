CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Usta yazar Ahmet Çakar, zorlu karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:02
Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken, Kocaelispor 24 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, Kocaelispor - Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - EN BÜYÜK HATASI SKRINIAR'I ATMAMAKTI

Fenerbahçe kötü oynadığı çok önemli bir maçı geçmeyi başardı. Gerçekten ölümcül bir virajdı ama kazandılar. İlk 45 dakikaya bakıyoruz, aslında oyunun 75 dakikasına baktığımızda F.Bahçe diye bir takım yok. Ne iki pas yapabiliyorlar ne ileride topu tutabiliyorlar ne şut atabiliyorlar.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbol adına hiçbir şey yok. Ta ki 44. dakikaya kadar. Önce En-Nesyri ve Alvarez, çok önemli pozisyonu kaçırıyorlar, hemen 1 dakika sonra devre biterken Asensio'nun o korkunç golü geliyor. O dakikaya kadar F.Bahçe, Musaba ile bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Diğer hiçbir oyuncu vasatı bile bulmamışken Asensio belki de yılın golünü attı.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarı yine 75 dakika aynı senaryo oynandı. Hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. Kocaelispor sağdan getirdi, bomboş vurdular, ama Ederson köşeden çıkardı. O şut gol olsa, belki de biz şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık.

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ardından sahneye Semedo çıktı, Kocaelispor'un kaptırdığı topu Semedo 30 metre götürüp Nene'ye çıkarttı. Onun golüyle de zaten maç bitmiş oldu. Fenerbahçe, çok zorlandığı mücadelede klas ayaklarıyla 3 puanı almayı başardı..

Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM

Ne yazık ki sahada çok kötü bir hakem vardı. Ne yaptığı belli değil. Çaldığı, çalmadığı fauller, yanlış kornerler, taçlar… Ama en önemli hatası, Skriniar golden sonra bilerek, isteyerek tribünlere cinsel organını tutarak gösterdi ama cezasız kaldı.

G.Saray'da Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif
Maçın ardından sert eleştiri!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İmamoğlu'nun A Takımı'ndan çakarlı araçla VIP fuhuş servisi: Seks partilerine "tenis" bahanesi | 'Mama Gönül'den 'Murat Ongun' açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:38
Mallarca evinde farklı kazandı! Mallarca evinde farklı kazandı! 01:16
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:16
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:16
Mallorca evinde farklı kazandı! Mallorca evinde farklı kazandı! 01:15
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:09
Daha Eski
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:08
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! 01:01
En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı 00:57
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! 00:55
Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? 00:54
F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! 00:46