Ahmet Çakar Kocaelispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbol adına hiçbir şey yok. Ta ki 44. dakikaya kadar. Önce En-Nesyri ve Alvarez, çok önemli pozisyonu kaçırıyorlar, hemen 1 dakika sonra devre biterken Asensio'nun o korkunç golü geliyor. O dakikaya kadar F.Bahçe, Musaba ile bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Diğer hiçbir oyuncu vasatı bile bulmamışken Asensio belki de yılın golünü attı.

İkinci yarı yine 75 dakika aynı senaryo oynandı. Hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. Kocaelispor sağdan getirdi, bomboş vurdular, ama Ederson köşeden çıkardı. O şut gol olsa, belki de biz şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık.