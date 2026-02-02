Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk olacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, Sergen Yalçın yönetiminde başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 14:47
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına 3 Şubat'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.

