CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray, Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli pasör çaprazı Alexia Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 15:00
Galatasaray, Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun sözleşme süresini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
F.Bahçe'den Brezilyalı golcüye transfer teklifi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
FETÖ'cü Ekremci troller yaydı CHP atladı! Başkan Erdoğan'a "Epstein" iftirası ellerinde patladı: TAKVİM kuyruklu yalanı belgelerle çökertti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam!
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 14:47
F.Bahçe'den Brezilyalı golcüye transfer teklifi! F.Bahçe'den Brezilyalı golcüye transfer teklifi! 14:39
Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! 13:56
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı 13:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 13:08
Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler 12:49
Daha Eski
Japon voleybolcudan anlamlı özür! Japon voleybolcudan anlamlı özür! 12:32
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! 12:18
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! 12:15
CANLI | Udinese - Roma maçı CANLI | Udinese - Roma maçı 12:14
Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! 12:08
Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! 11:49