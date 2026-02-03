Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Orta saha transferini yetiştirmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar Marsilya'nın Belçikalı genç yıldızı Arthur Vermeeren'i gündemine almıştı. Galatasaray yönetiminin transfer planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı.
Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı.
Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.
GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ
Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor
Sabah'ın haberine göre, piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu için Aslan kiralama artı opsiyon teklifini sundu.
Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor.
Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncu Antwerp'ten Atletico Madrid'e 2024 Ocak ayında 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Leipzig ise oyuncuyu önce 3 milyon Euro'ya kiraladı, ardından 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
