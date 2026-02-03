CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Orta saha transferini yetiştirmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar Marsilya'nın Belçikalı genç yıldızı Arthur Vermeeren'i gündemine almıştı. Galatasaray yönetiminin transfer planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50
Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı 6 numara için bir kez daha hamle yapıldı.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ

Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Sabah'ın haberine göre, piyasa değeri 28 milyon Euro olan oyuncu için Aslan kiralama artı opsiyon teklifini sundu.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Genç oyuncu Antwerp'ten Atletico Madrid'e 2024 Ocak ayında 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'da Arthur Vermeeren harekatı! Satın alma opsiyonlu teklif

Leipzig ise oyuncuyu önce 3 milyon Euro'ya kiraladı, ardından 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

