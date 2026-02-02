En Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En Nesyri takımdan ayrılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan sarı lacivertli ekipte maça ilk 11'de başlayan En Nesyri, 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Salı günü İstanbul'dan ayrılacak olan En Nesyri'nin Suudi Arabistan'a giderek Al Ittihad ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

En Nesyri bu sezon sarı lacivertli formayla 26 maçta görev yaparken 8 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.