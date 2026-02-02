Fenerbahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti. Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı korudu. 24 puanda kalan Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.

20 YIL SONRA TEKRARLADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 9 PUAN

Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı.