CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! İşte maçın özeti

Fenerbahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:46
Fenerbahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti. Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı korudu. 24 puanda kalan Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.

Tedesco: Maçın kırılma anı... Devamını Oku BUNU DA OKU

Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! Devamını Oku BUNU DA OKU

20 YIL SONRA TEKRARLADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik! Devamını Oku BUNU DA OKU

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 9 PUAN

Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı.

Nene'den F.Bahçe taraftarına övgü dolu sözler! Devamını Oku BUNU DA OKU

Asensio: Hedefimiz için savaşacağız! Devamını Oku BUNU DA OKU

Tedesco: Maçın kırılma anı...
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye tepki: “Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamadılar”
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin takibini sürdürdü!
Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti 22:08
F.Bahçe'nin takibini sürdürdü! F.Bahçe'nin takibini sürdürdü! 22:06
F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! 22:04
Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! 21:50
Lookman Atletico Madrid'e imzayı attı! Lookman Atletico Madrid'e imzayı attı! 21:35
Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Trabzonspor transferi bitirmek üzere! 20:42
Daha Eski
Mallorca-Sevilla maçı ne zaman? Mallorca-Sevilla maçı ne zaman? 20:34
Sunderland-Burnley maçı detayları Sunderland-Burnley maçı detayları 20:06
Duran kadroda neden yok? Tedesco açıkladı Duran kadroda neden yok? Tedesco açıkladı 19:15
Aslan için Svanberg iddiası! Aslan için Svanberg iddiası! 18:36
Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:35
Trabzonspor Fethiyespor maçına hazır Trabzonspor Fethiyespor maçına hazır 17:55