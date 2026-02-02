Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

Nelson Semedo: "Harika bir galibiyet elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da bana göre iyi bir destek verdi, bizim taraftarımız da müthiş destek gösterdi bugün. Her zaman bizimleler. Onlara teşekkür ederim. Zor olacağını biliyorduk ama mental ve fiziksel olarak hazırdık. Herkes katkı sağladı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum, mutluyuz. Daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.