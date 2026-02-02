Dorgeles Nene'den Fenerbahçe taraftarına övgü!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Dorgeles Nene maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:24
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Musaba'nın yerine dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo'nun pasında fileleri havalandırdı. Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Malili oyuncu maç sonu galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLERİ

Dorgeles Nene: "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

