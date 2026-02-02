CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco Kocaelispor maçının kırılma anı hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın kırılma anı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 22:45
İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

"Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Zemin de kaygandı. Oyuncular, risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk."

"MAÇIN KIRILMA ANI..."

"Marco'nun golü önemliydi ama Ederson'un kurtarışı da önemliydi. İkisi de diye cevap verebilirim."

"AVRUPA DÖNÜŞLERİ..."

"Bunu bahane olarak söylemedim, daha cesur oynayabilirdik dedim. Devrede de bunu konuştuk. Özellikle kendi kalemiz önünde zeminden dolayı oynamanın kolay olmadığını söyledi oyuncular. Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız." dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
