Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

Fizik yapısı, teknik özellikleri ve dikkat çeken performansıyla transfer döneminde Türk kulüpleriyle anılan Hyeon-gyu Oh, gündem olmayı sürdürüyor. Başarılı isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Hyeon-gyu Oh istatistikleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte, Hyeon-gyu Oh piyasa değeri ve öne çıkan özellikleri...
HYEON-GYU OH İSTATİSTİKLERİ
Hücum yollarında etkili bir isim olarak öne çıkan Hyeon-gyu Oh'un istatistikleri şu şekilde:
-213 maç
-57 gol
-15 asist
Güney Kore Milli Takımı'nda 24 maçta süre bulan Hyeon-gyu Oh, bu karşılaşmalarda 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.
HYEON-GYU OH PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Hyeon-gyu Oh piyasa değeri 7 milyon euro.
