CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

Fizik yapısı, teknik özellikleri ve dikkat çeken performansıyla transfer döneminde Türk kulüpleriyle anılan Hyeon-gyu Oh, gündem olmayı sürdürüyor. Başarılı isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Hyeon-gyu Oh istatistikleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte, Hyeon-gyu Oh piyasa değeri ve öne çıkan özellikleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 00:54 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 01:07
Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

Güçlü fiziği, teknik kapasitesi ve sahadaki etkili oyunuyla transfer gündeminde öne çıkan Hyeon-gyu Oh, Türk kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle başarılı oyuncunun kariyer yolculuğu, istatistikleri ve güncel piyasa değeri merak konusu. İşte Hyeon-gyu Oh'un öne çıkan özellikleri ve futbol hayatına dair dikkat çeken detaylar...

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

HYEON-GYU OH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hyeon-gyu Oh, 12 Nisan 2001 tarihinde Güney Kore'nin Namyangju bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Belçika'da devam eden 24 yaşındaki Hyeon-gyu Oh, 1,87 metre boyu ile santrafor mevkisinde oynuyor.

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

HYEON-GYU OH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2019 senesinde Suwon Samsung Bluewings'de başlayan Hyeon-gyu Oh, 2020-2021'de Gimcheon Sangmu'da kiralık olarak forma giydi. 2023'te Celtic'in dikkatini çeken Hyeon-gyu Oh, İskoç ekibinde 1 sene oynadıktan sonra 2024 yılında Genk'in yolunu tuttu.

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

HYEON-GYU OH İSTATİSTİKLERİ

Hücum yollarında etkili bir isim olarak öne çıkan Hyeon-gyu Oh'un istatistikleri şu şekilde:

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

-213 maç
-57 gol
-15 asist

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

Güney Kore Milli Takımı'nda 24 maçta süre bulan Hyeon-gyu Oh, bu karşılaşmalarda 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

HYEON-GYU OH PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Hyeon-gyu Oh piyasa değeri 7 milyon euro.

Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye tepki: “Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamadılar”
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco: Maçın kırılma anı...
En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor 3 puanı tek golle aldı! Esenler Erokspor 3 puanı tek golle aldı! 23:04
Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:02
Tedesco: Maçın kırılma anı... Tedesco: Maçın kırılma anı... 22:42
Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik! Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik! 22:30
Asensio: Hedefimiz için savaşacağız! Asensio: Hedefimiz için savaşacağız! 22:28
Nene'den F.Bahçe taraftarına övgü dolu sözler! Nene'den F.Bahçe taraftarına övgü dolu sözler! 22:24
Daha Eski
N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti 22:08
F.Bahçe'nin takibini sürdürdü! F.Bahçe'nin takibini sürdürdü! 22:06
F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! 22:04
Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! Kocaeli'de gol sonrası ortalık karıştı! 21:50
Lookman Atletico Madrid'e imzayı attı! Lookman Atletico Madrid'e imzayı attı! 21:35
Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Trabzonspor transferi bitirmek üzere! 20:42