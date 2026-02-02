Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri

Güçlü fiziği, teknik kapasitesi ve sahadaki etkili oyunuyla transfer gündeminde öne çıkan Hyeon-gyu Oh, Türk kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Performansıyla dikkat çeken genç futbolcu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle başarılı oyuncunun kariyer yolculuğu, istatistikleri ve güncel piyasa değeri merak konusu. İşte Hyeon-gyu Oh'un öne çıkan özellikleri ve futbol hayatına dair dikkat çeken detaylar...