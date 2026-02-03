CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş için Alpha Toure iddiası! Fransız basını duyurdu

Fransız gazetesi L’Equipe, siyah-beyazlı kurmayların Metz’de forma giyen 20 yaşındaki Senegalli orta sahayı gündemine aldığını ileri sürdü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50
Ara transfer dönemindeki sessizliğini Aston Villa'dan Yasin Özcan ve İnter'den Kristjan Asllani'ye imza attırarak bozan siyah-beyazlıların orta sahaya bir takviye daha yapacağı iddia edildi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaşlı yetkililer Metz'in genç yeteneği Alpha Toure'yi transfer listesine dahil etti. Haberde, Kartal'ın bu transferi bitirebilmek için ikna edici olması gerekeceği vurgulanırken, Metz'in 1 ay önce Premier Lig ekibi West Ham United'ın 7 milyon euroluk teklifini reddettiği aktarıldı.

KULÜBÜ UZATMAK İSTİYOR

Fransız kulübü Metz'in 20 yaşındaki Alpha Toure'nin Haziran 2028'de sona erecek kontratını uzatmak istediği ifade edildi. Genç futbolcu bu sezon 23 karşılaşmada toplam 1079 dakika süre alırken, takımı için gol ya da asist üretemedi. Alpha Toure'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

İKİ YÖNLÜ OYUNA UYGUN

Senegalli orta saha, oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Fiziksel özellikleri, enerjisi ile dikkat çeken ve 90 dakika boyunca temposunu koruyabilen 20 yaşındaki futbolcu, temaslı oyunu seven bir profil. Orta sahada bağlantı rolünü iyi oynayabilen Toure, savunma katkısı ve taktiksel disipline bağlılığıyla öne çıkıyor.

