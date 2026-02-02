CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor-Fenerbahçe maçında hakem ve VAR kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 12:19
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat'ta oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, 2 Şubat saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

