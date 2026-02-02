CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Mauro Icardi'den dev başarı! Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı

Galatasaray'da Mauro Icardi'den dev başarı! Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık skorla galibiyetle ayrılırken Cimbom'un son golünü kaydeden Mauro Icardi dev bir başarıya imza attı. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan da paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 12:10
Galatasaray'da Mauro Icardi'den dev başarı! Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaşan ve Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale eden Mauro Icardi hakkında bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaşan kaptanımız Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma rekorunu egale etti."

Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Son dakika: Refah Sınır Kapısı 2 yıl sonra iki taraflı açıldı! İşgal gölgesinde "sınırlı" geçiş | Türk yardımları Gazze'ye girdi
