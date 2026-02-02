Galatasaray'da Mauro Icardi'den dev başarı! Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaşan ve Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale eden Mauro Icardi hakkında bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sarı kırmızılı formayla 72 gole ulaşan kaptanımız Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'ye ait olan Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma rekorunu egale etti."