Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü!

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 49 puana ulaşarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, 7'nci dakikada Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, 26'ncı dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda da baskılı oyununu devam ettiren Galatasaray, 60'ıncı dakikada Gabriel Sara'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Mücadelenin uzatma bölümünde ise Mauro Icardi, penaltıdan fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 4-0. Galatasaray, bu sonuçla 49 puana ulaştı. İç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 6'ya yükseltti.

SÜPER LİG'DE YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u da geçerek Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini Süper Lig'in 12'nci haftasında, 9 Kasım 2025'te deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla alan Galatasaray, sonrasında 6 galibiyet (Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor) ve 2 beraberlik (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) aldı.

İÇ SAHADA 29 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı. Son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 29 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 29 maçın 23'ünü kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

MAURO ICARDI, HAGI'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Zecorner Kayserispor karşısında attığı golle efsane isim Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu rekorunu egale etti. Bu sezon Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol olmak üzere toplam 11'inci gol sevincini yaşayan Icardi, Galatasaray kariyerinde 117'nci maçında 72'nci golünü kaydetti. Bu golle Icardi, Hagi'nin 192 maçta 72 golle elde ettiği rekoru yakalamış oldu. Mauro Icardi, bir gol daha atması durumunda kulüp tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanın sahibi olacak.

GABRIEL SARA İLK KEZ ÜST ÜSTE ÜÇ LİG MAÇINDA GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Zecorner Kayserispor karşısında da fileleri havalandırarak, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta gol sevinci yaşadı ve kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol atmış oldu. Zecorner Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 19, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, Türkcell Süper Kupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 30'uncu maçına çıkan Sara, bu sezonki gol sayısını da 5'e yükseltti. Brezilyalı orta saha, Zecorner Kayserispor maçından önce Göztepe ve Kasımpaşa'ya 1'er gol, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e ise 2 gol atmıştı.

VICTOR OSIMHEN 14'ÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Zecorner Kayserispor filelerini penaltıdan havalandırarak bu sezonki gol sayısını 14'e çıkardı. Süper Lig'de 14 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere sarı-kırmızılı formayla 20'nci maçına çıkan Osimhen, toplamda 14'üncü kez gol sevinci yaşamış oldu. Süper Lig'de 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı golcünün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 golü bulunuyor. Aynı zamanda Victor Osimhen, Galatasaray kariyerindeki 12'nci penaltı golünü kaydederken, sarı-kırmızılı formayla toplam 51 gole ulaşarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncular listesinde 4'üncü sırada yer alan Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

LANG VE ASPRILLA İLK KEZ SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı Noa Lang ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Zecorner Kayserispor maçında sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı. Noa Lang, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yaser Asprilla ise mücadeleye yedek soyundu. Lang, karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yerini Asprilla'ya bıraktı. Süre aldıkları dakikalarda topla olan ilişkileriyle dikkat çeken Lang ve Asprilla, karşılaşma sonunda sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

MARIO LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında orta alanda Furkan Soyalp'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören Lemina, Gaziantep FK ile oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de sarı kart görmüştü. Toplamda sarı kart sayısı 4'e yükselen Lemina, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada cezası sebebiyle forma giyemeyecek.