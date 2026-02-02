CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de New York Knicks üst üste 6. galibiyetini aldı!

NBA'de New York Knicks üst üste 6. galibiyetini aldı!

Knicks seriyi 6’ya çıkardı, Thunder deplasmanda Nuggets’ı yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 11:32
NBA'de New York Knicks üst üste 6. galibiyetini aldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Los Angeles Lakers'ı 112-100 yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı. Madison Square Garden'da Lakers'ı ağırlayan Doğu Konferansı ikincisi Knicks, OG Anunoby'nin 25 ve Landry Shamet'in 23 sayı attığı maçta galip geldi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Knicks'te Jalen Brunson 12 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Luka Doncic'in 30 sayı, 15 ribaunt, 8 asist ve LeBron James'in 22 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansları, Lakers'ın 19. mağlubiyetini engelleyemedi.

THUNDER, NUGGETS DEPLASMANINDA KAZANDI

Oklahoma City Thunder, Ball Arena'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 121-111 mağlup etti.

Bu sezon 39. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 13 asist ve Cason Wallace 27 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nuggets'ta ise Peyton Watson'ın 29 ve Nikola Jokic'in 16 sayısı, sezonun 17. yenilgisini önleyemedi.

F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
F.Bahçe Al-Ittihad ile Kante konusunda anlaştı!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Son dakika: Refah Sınır Kapısı 2 yıl sonra iki taraflı açıldı! İşgal gölgesinde "sınırlı" geçiş | Türk yardımları Gazze'ye girdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından flaş Icardi değerlendirmesi!
Çakar'dan G.Saray maçı sonrası flaş yorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! 11:20
Anadolu Efes'in rakibi Valencia! Anadolu Efes'in rakibi Valencia! 11:10
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam! F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam! 11:00
Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 10:57
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar! F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar! 10:55
Galatasaray yenilmezlik serisi! Galatasaray yenilmezlik serisi! 10:50
Daha Eski
Fenerbahçe’nin yeni forveti! Fenerbahçe’nin yeni forveti! 10:28
Melikgazi Kayseri'de yenilgi serisi! Melikgazi Kayseri'de yenilgi serisi! 10:20
Kayserispor galibiyeti unuttu! Kayserispor galibiyeti unuttu! 10:12
Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası sınavı! Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası sınavı! 10:02
Beşiktaş'tan Ndidi için flaş karar! Beşiktaş'tan Ndidi için flaş karar! 09:52
Göztepe’de Juan gündemi! Göztepe’de Juan gündemi! 09:46