Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ye konuk olacak!

Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ye konuk olacak!

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 3 Şubat’ta Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. İşte detaylar...

Giriş: 02 Şubat 2026, Pazartesi 10:05

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 8 takımlı B Grubu'nda mücadele eden Akdeniz temsilcisi, ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, ikinci haftada Gençlerbirliği'ne sahasında aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftaya golsüz ve puansız son sırada giren kırmızı-beyazlılar, Iğdır deplasmanında hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında geride kalan iki haftada birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Alagöz Holding Iğdır FK ise 5. sırada yer alıyor.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası final tarihleri belli oldu
Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı! Kartal'dan evinde net galibiyet (GENİŞ ÖZET)
Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız!
GOL | Beşiktaş 1-0 Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli