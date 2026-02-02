CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak konusu haline gelen futbolculardan birisi de Youssef En-Nesyri. Son olarak sarı-lacivertlilerden Faslı yıldız için transferde radikal karar geldi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 11:18
Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Sarı-lacivertliler bu sezon Domenico Tedesco önderliğinde mücadele ettiği her kulvarda kupalar kaldırmak istiyor.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Kanarya'da bu anlamda kış transfer döneminde çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Sarı-lacivertlilerde Sidiki Cherif'in ardından takıma yeni katılacak isimler büyük merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Kanarya'da geleceği yılan hikayesine dönen oyunculardan birisi de Youssef En-Nesyri olmuştu.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Sarı-lacivertlilerde son olarak Faslı yıldızın transfer durumu hakkında radikal karar alındı.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Juventus ve Everton'ın tekliflerini reddeden Youssef En-Nesyri, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Ancak, Faslı oyuncuyla yaz transfer döneminde kesin olarak yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Sarı-lacivertli yönetim, golcü futbolcunun menajerine de bu yönde bir talimat verdi.

Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!

Futbolcunun geleceği ile ilgili haberler, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.

