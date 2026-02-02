Fenerbahçe'den En-Nesyri'nin transferi için radikal karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak konusu haline gelen futbolculardan birisi de Youssef En-Nesyri. Son olarak sarı-lacivertlilerden Faslı yıldız için transferde radikal karar geldi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 11:18
Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Kanarya'da geleceği yılan hikayesine dönen oyunculardan birisi de Youssef En-Nesyri olmuştu.
Sarı-lacivertlilerde son olarak Faslı yıldızın transfer durumu hakkında radikal karar alındı.
Juventus ve Everton'ın tekliflerini reddeden Youssef En-Nesyri, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak.
Ancak, Faslı oyuncuyla yaz transfer döneminde kesin olarak yolların ayrılması planlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, golcü futbolcunun menajerine de bu yönde bir talimat verdi.
Futbolcunun geleceği ile ilgili haberler, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.
