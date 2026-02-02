Kayserispor 3 maçtır galibiyetle buluşamadı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılında oynadığı 3 lig maçını da kaybetti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi. 2026 yılında umutlu giren sarı kırmızılılar oynadığı 3 maçta da mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına Beşiktaş maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, sonrasında sahasında Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaştı. Bu maçı da 3-0 kaybeden Kayserispor, son olarak Galatasaray ile oynadığı maçı da 4-0 yenik noktaladı. Sarı kırmızılı ekip, 3 maçta gol atamazken kalesinde 8 gol gördü.

Kayserispor, ligin 21. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.