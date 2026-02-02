CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Lider Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında!

Lider Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi 26. haftasında 3 Şubat'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 11:50
Lider Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 3 Şubat'ta deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.

Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

DİĞER
