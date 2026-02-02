Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u konuk edecek!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 3 Şubat’ta sahasında Fethiyespor’u konuk edecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:57
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov mücadelede forma giyemeyecek.

