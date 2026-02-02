Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız oyuncusu oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız santrfor Sidiki Cherif’i kadrosuna katarak kulüp tarihinin 6. Fransız futbolcusu yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:28
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, kulüp tarihinin 6. Fransız futbolcusu oldu.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, 4. transferini Sidiki Cherif ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Angers altyapısından yetişen Fransız oyuncu, profesyonel kariyerine de yine aynı takımla 2023 yılında başladı. Siyah-beyazlı ekiple 2023-2024 sezonunda Ligue 2'de mücadele eden Cherif, takımının 1 yıllık aranın ardından yükseldiği Ligue 1'de 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta görev yaptı. Cherif, 2025-2026 sezonu itibarıyla takımın değişmez isimlerinden oldu. 19 yaşındaki forvet, ligde 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Santrfor ve sol kanat oynayan Cherif, 2025-2026 sezonu 2. yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

SARI-LACİVERTLİLERİN 6. FRANSIZI

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Nicolas Anelka, 2005 yılında imza attığı sarı-lacivertlilerde ilk Fransız futbolcu oldu. Bu tarihten 11 yıl sonra ise ara transfer döneminde 2 Fransız kadroya dahil oldu. Kanarya, ocak ayında Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:

"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
