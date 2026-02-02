2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı!

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın ilk günündeki yarışlar sona erdi.

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, kadınlar scratch yarışında Belçika'dan Helene Hesters altın, İsviçre'den Aline Seitz gümüş, Almanya'dan Lena Charlotte Reissner ise bronz madalya aldı.

Kadınlar scratch mücadelesinde yer alan milli sporcu Reyhan Yakışır, yarışı tamamlayamadı.

Erkekler eleme yarışı finalinde Danimarka'dan Tobias Aagaard Hansen altın, Almanya'dan Tim Torn Teutenberg gümüş, Belçika'dan Jules Hesters bronz madalya kazandı.

Erkekler eleme yarışı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışı 10. sırada bitirdi. Kadınlar takım sprint finalinde ise Almanya altın, Büyük Britanya gümüş, Hollanda bronz madalya elde etti.

Erkekler takım sprint finalinde de Fransa altın, Büyük Britanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 30 ülkeden 315 elit sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 2 Şubat ikinci gün yarışlarıyla sürecek.