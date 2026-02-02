CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 09:10
Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - PENALTI DOĞRUYDU

Galatasaray'ın ön alan baskısı, saha ile seyirci baskısının oluşturduğu korku ve panikle Kayserispor ısınamadan kendi kalesine attıkları golle maça adeta mağlup başladı. Carole ile başlayan bireysel hatalar zinciri kötü performans gösteren Denswil ile devam etti.

Osimhen'in presi karşısında kaleci Bilal çaresiz kaldı, penaltı yaptı. Tribünler keyiflendi, oyuncular rahatladı.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

İki takım arasında büyük siklet farkı var. Allah kimseye Galatasaray'ın üçüncü bölge ön alan baskısını yaşatmasın. Bol pas yaparak dip çizgiye kadar çok rahat iniyor çok rahat oynuyor. Kayserispor savunma duvarı güçlü Galatasaray hücumcuları karşısında elinden geleni yaptı. Oyunu çirkinleştirmedi. Okan hoca yeni gelenleri varolanları herkesi sahaya sürdü.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Galatasaray iyi oyunla farkı galibiyeti hak etti. Juventus maçı öncesi fazla zorlanmadan özgüvenli ve sistemsel oyunla moraller yükseldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun öne çıkan başarılı isimlerinden. Eren'e gösterdiği sarı doğru. Galatasaray lehine verdiği penaltı ve kaleciye sarı kart doğru.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Lemina'ya sarı doğru. Sallai'ye ve topsuz alanda Sallai'ye yaptığı faulden dolayı Onugkha'ya çıkmayan sarılar var. İlk yarı son dakika Abdülkerim rakibine kontrolsüz hareketinden sarı görmeliydi görmedi Furkan ikinci yarı benzer kaymayı yaptı doğru bir sarı gördü.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Kayserispor'un attığı golde Cardoso'ya ofsayt iptali doğru. Son dakikada Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğruydu. Hakem kendi verebilse çok daha iyi olurdu!
Hakemin performansından, deneyim kazandıkça daha iyi olacak mesajı aldık. Yeter ki bozulmasın, yolu açık olsun.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - YAZ DOSTUM

Galatasaray karşılaşmaya ligin ve maçın favorisi olarak görülen ev sahibi takım, nasıl başlarsa öyle başladı. Top, "ilk golü bulma hevesi" fazlasıyla sahaya yansıyan sarı kırmızılarda idi ve akınlar bir sağdan soldan geliyordu. Sağ taraftan ceza saha sahasına yapılan sert bir ortada, Kayserili Opoku, "arka direğe illaki biri hareketleniyordur" diye düşündüğü için telaşla müdahale etti ve topu kendi ağlarıyla buluşturdu. Bu golden sonra aynı üstünlüğü devam eden Galatasaray'ın süper golcüsü Osimhen, kendisini çalımlayarak geçmesine izin vermeyen kaleci Bilal'i, "çıkmaza" attığı penaltı vuruşuyla cezalandırdı.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Nijeryalı, yedinci penaltısında kaydettiği yedinci golle müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda. Sara'nın golüyle fark üçe çıkınca, beklenenden erken bir Icardi sortisine tanıklık ettik.
Juventus'un Icardi ile ilgilendiği söylentileri maçın önüne geçmişken "geçer" not alan Lang ve hatta 73'te oyuna giren Asprilla'nın performansı bile Arjantin'lininki kadar merak edilmedi.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

"Keşke gitse" diye düşünen pek çok Galatasaraylı olduğuna eminim ama ispatlayamam. Torreira sakat sakat oynadı, Lemina cezalı duruma düştü ama hala orta sahaya topçu gelmesi bekleniyor. Neyse ki Singo yedek kulübesinde de olsa sahalara döndü.
Gerçi şu dün akşamki Sallai'yi keser mi; hiç sanmıyorum.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Manchester'da yavaşlatılmış gösterimde ayak bileği burkuluşunu gördükten sonra Sane'nin 20 dakika daha oyunda kalışı çok gereksizdi.
Sahalara dönüşü umarım dendiği gibidir. Bu arada attık tuttuk ama maça noktayı koyan Icardi oldu. Bir anda dünya durdu ve şarkı başladı; "aşkın olayım". Hemen ardından DJ, vefatının 27. yılı dolan Manço'nun meşhur şarkısını çaldı...

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - KANATLARA İKİ HIZLI TREN!

Galatasaray, Kayserispor karşısında çok iyi bir maç çıkardı ve farklı kazandı.

Tüm gözler, maça ilk 11'de başlayan Lang'ın üzerindeydi.

Sol kanatta mükemmel bir maç çıkardı Lang. Güçlü, hızlı, oyun bilgisi çok iyi.

Ayağa oynuyor, çabuk düşünüyor, öz güveni yüksek. Maç boyunca etkili şutlar da attı Lang.

Galatasaray'a büyük katkı vereceğini daha ilk maçında belgeledi.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Galatasaray maçın başında adeta bir piyango golü ile öne geçti.

Yunus'un ceza sahasına ortasında Opoku ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi.

Bu golden sonra tek taraflı bir karşılaşma izlemeye başladık.

Nitekim Denswil'in hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleci Bilal tarafından yere indirildi.

Osimhen penaltıdan skor tabelasına 2-0'ı yazdırdı.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Maçın ikinci yarısına da çok hızlı başlayan Galatasaray, bu kez süper golcüsü Osimhen'in asistinde farka gitti.

Osimhen'in asistinde son maçların formda ismi Sara, net bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, hem futbolculara büyük moral olmuş Hem de Galatasaray tribünlerinin neşesini yerine getirmiş.

İstanbul'daki yağışlı ve buz gibi bir havaya rağmen RAMS Park tribünleri yine doluydu ve muhteşemdi.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Gün içinde Juventus'un İcardi'yi istediği ile ilgili haberlere Galatasaray tribünleri net mesajını verdi.

Tribünler, daha İcardi oyuna girmeden 'İcardi... İcardi...' tezahüratları ile Seyrantepe'yi inletti.

Mesaj net: 'İcardi bizim baştacımız! Kırmızı çizgimiz. İcardi'yi satamazsınız!' Benim Galatasaray tribünlerinin verdiği dünkü mesajdan anladığım bu!

İcardi konusundaki gelişmeleri bekleyip, hep birlikte göreceğiz.

Ama Başkan Dursun Özbek'in ve Okan Buruk'un İcardi'den vazgeçeceğini düşünmüyorum.

İcardi gibi bir marka golcü ile yolları ayırmak çılgınlık olur.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Lang'ın yerine oyunun son bölümünde giren Yaser Asprilla (sağ kanat) da çok iyi bir oyuncu.

Az süre içinde hücuma katkı verdi.

Şu bir gerçek ki, iyi oyuncunun uyum problemi olmuyor.

Dün bunu Lang'da da Asprilla'da da gördük.

Galatasaray formasını sırtına geçirdiler ve takır takır oynadılar.

Galatasaray, iki faydalı kanat oyuncusu transfer etmiş.

Maçın uzatma anlarında VAR uyarısı ile Galatasaray bir penaltı daha kazandı.

Penaltıyı kullanan İcardi farkı getirdi;

RAMS Park'ı bayram yerine çevirdi.

Sonuç olarak Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ligde de emin adımlarla şampiyonluğa doğru yürüyor.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - GOL DOKTORU OSIMHEN

Galatasaray'ın son divan kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek'i çok fazla para harcıyor diye eleştirenler, Osimhen'in Kayseri maçındaki oyununu gördüklerinde zevkten dört köşe olduklarını düşünüyorum.

İyi ki Osimhen alınmış. Nijeryalı yıldızı izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Ne yapıyor Osimhen?

Gol atıyor gol attırıyor, sahanın her yerine basıyor, rakibe pres yapıyor, rakibi baskılıyor, rakibin hatasını kovalıyor. Pozisyonlarda vazgeçmiyor, ısrarla koşuya devam edip rakipten top çalıyor.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Victor Osimhen, Galatasaray adına çok büyük bir silah.

Kayserispor maçı, erken gelen gollerden sonra Galatasaray adına çok kolay geçti. Pozisyon ve oyun üstünlüğü tamamen Galatasaraylı oyuncuların elindeydi. Sallai mükemmel profesyonellik içinde görevini ciddiyetle yapıyor. Hücuma çıkıyor, orta yapıyor savunmada rakibe geçit vermiyor. Sol tarafta ciddi rekabet olacak. Barış Alper Yılmaz, fizik gücüne dayalı kuvveti ile oynayan bir oyuncu.

Fotomaç yazarları, Galatasaray- Zecorner Kayserispor maçını değerlendirdi

Hollandalı yıldız futbolcu Noa Lang yüksek top tekniği ve mükemmel pas alışverişleri ile göz dolduracak.

Gabriel Sara'da yükseliş sürüyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı bir oyun lideri gibi yönettiği gibi, etkili oyununu güzel golle süsledi. Mario Lemina'nın Çaykur Rizespor'da ve ilk Juventus maçında oynayamayacak olması büyük bir dezavantaj.

Galatasaray yönetimi, bugün listede bulunan dört orta saha oyuncusundan birini mutlaka transfer etmeli.

G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
Çakar'dan G.Saray maçı sonrası flaş yorum!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus'tan Icardi için resmi açıklama!
F.Bahçe'de yine yeniden Nkunku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı! F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı! 01:31
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! 01:31
F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası! F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası! 01:31
N'Golo Kante kadroya alınmadı! N'Golo Kante kadroya alınmadı! 01:31
Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! 01:31
Başkent'te kazanan G.Birliği! Başkent'te kazanan G.Birliği! 01:31
Daha Eski
Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! 01:31
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! 01:31
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! 01:31
Juve deplasmanda farklı galip! Juve deplasmanda farklı galip! 01:31
PSG zirveye yerleşti! PSG zirveye yerleşti! 01:31
Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! 01:31