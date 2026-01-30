Borussia Mönchengladbach’tan Can Armando için transfer açıklaması! Galatasaray’a gelecek mi?
Maaş bütçesini dengelemek isteyen Borussia Mönchengladbach'ta ayrılık rüzgarı esiyor. Sportif Direktör Rouven Schröder, kadroda küçülmeye gidileceğini açıklarken Galatasaray'ın gündemindeki Can Armando Güner için de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Kulüp içinde genç oyuncular için de benzer bir yol haritası çizildiği ifade ediliyor.
İSTANBUL'A GELDİ, GERİ DÖNDÜ
Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki yeteneği Can Armando Güner, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Genç oyuncu Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelmişti; ancak kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Almanya'ya geri dönmüştü.
Can Armando Güner'in yanı sıra, 22 yaşındaki Leon Ranos'un da takımdan ayrılabilecek genç isimler arasında bulunduğu Alman basınında yer aldı.
"DAHA FAZLA AYRILIK OLACAK"
Olası vedalarla ilgili konuşan Schröder, "Daha fazla ayrılık olacağından eminim" ifadelerini kullanarak süreçte yeni gelişmelerin yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın radarındaki Can Armando Güner, bu sezon Mönchengladbach U19 takımıyla 12 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.
