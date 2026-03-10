Fenerbahçe, Bursaspor ve Fatih Tekke'ye fair play ödülleri takdim edildi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun Şubat ayı değerlendirmesinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ödüllendirildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 13:03
Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun Şubat ayı değerlendirmesinde ödüllendirdiği Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ödülleri takdim edildi.

Fenerbahçe'ye Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar takdim etti. Sarı-lacivertli kulüp adına ödülü Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile Sportif Direktör Devin Özek aldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülen Nesine 2. Lig temsilcisi Bursaspor'a ödülünü TFF Bursa Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez takdim etti. Yeşil-beyazlı kulüp adına ödülü Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ligin 26. haftasında oynanan Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesinde aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan verdi. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü ödülü geçen perşembe günü antrenman öncesinde takdim edildi.

Fenerbahçe, "Geleceğe Umut" projesi kapsamında yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayırma kararı alarak toplumsal sorumluluk alanında güçlü bir etki oluşturmuştu.

Kurul, Nesine 2. Lig'in 22. haftasında oynanan Adanaspor maçı öncesinde rakibinin Bursa'daki konaklama sorununu çözerek örnek bir dayanışma sergileyen Bursaspor'a da Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü verilmesini kararlaştırmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu hatırlatmış; sporun insanları bir araya getiren, keyif alınması gereken yönüne vurgu yaparak sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımıyla Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülmüştü.

