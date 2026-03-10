Fenerbahçe'ye Almanya'dan çok konuşulacak transfer!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verirken sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya gelecek sezon adına yaz transfer döneminde Bundesliga'dan flaş bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte tüm detaylar...
10 Mart 2026 Salı 11:16
Kosovan Football'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asllani'yi takibe aldı.
23 yaşındaki Kosovalı golcü için yaz transfer döneminde harekete geçileceği öne sürüldü.
Öte yandan Asllani'ye Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yoğun ilgisi olduğu kaydedildi.
2002 doğumlu futbolcu özellikle fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çekiyor.
Yetenekli santrforun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Alman temsilcisi son olarak Asllani'nin sözleşmesini Temmuz 2025'te 2029'a kadar uzattığını duyurmuştu.
Kosovalı golcü, bu sezon Hoffenhaim formasıyla çıktığı 26 maçta 9 gol ve 8 asistle toplam 17 kez skor katkısı yaptı.
