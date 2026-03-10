CANLI SKOR ANA SAYFA
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart'ta Ankara'da İtalyan devi Imoco Volley ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 09:26
Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Imoco Volley'i ağırlayacak!

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, 11 Mart'ta sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

İlk kez katıldığı Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 8 takım arasına giren Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 11 Mart'ta saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibi, 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmeye çalışacak.

Zeren Spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley ile grup aşamasında da karşılaşmış ve rakibine deplasmanda 3-2, evinde ise 3-0 yenilmişti.

