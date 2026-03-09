CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler Arsenal-Leverkusen maçını yönetecek!

Halil Umut Meler Arsenal-Leverkusen maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Bayer Leverkusen - Arsenal maçında düdük çalacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 15:40
Halil Umut Meler Arsenal-Leverkusen maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki!
Fenerbahçeli Oosterwolde'den gündem olan cevap!
DİĞER
Ünlü şarkıcı Çelik'ten kalpleri ısıtan itiraf! "6 gün boyunca oradaydım..."
MSB açıkladı: İran'dan ateşlenen füze NATO tarafından Gaziantep'te düşürüldü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylıların tanıdığı isimden Osimhen hamlesi!
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray, Liverpool maçına hazır! Galatasaray, Liverpool maçına hazır! 15:03
Avrupa liglerinde zirve yarışı! Avrupa liglerinde zirve yarışı! 14:55
Espanyol Barcelona-Real Oviedo maçı bilgileri Espanyol Barcelona-Real Oviedo maçı bilgileri 14:37
Sanchez: Hiçbir bahanemiz yok! Sanchez: Hiçbir bahanemiz yok! 13:15
G.Saraylıların tanıdığı isimden Osimhen hamlesi! G.Saraylıların tanıdığı isimden Osimhen hamlesi! 12:56
Trendyol 1. Lig maçlarının hakemleri! Trendyol 1. Lig maçlarının hakemleri! 12:54
Daha Eski
Göztepe geçen sezonu hatırlattı! Göztepe geçen sezonu hatırlattı! 12:46
Afrika, Fenerbahçeli Sidiki Cherif 'i konuştu! Afrika, Fenerbahçeli Sidiki Cherif 'i konuştu! 12:32
Kayserispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler Kayserispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler 12:20
Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia! Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia! 12:18
Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 12:01
Galatasaray İngiliz takımlarına karşı formda! Galatasaray İngiliz takımlarına karşı formda! 11:53