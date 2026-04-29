Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Tedesco'nun vedası sonrası Galatasaray'da paylaşım!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine son verilen Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takıma ve taraftarlara veda etti. O vedanın ardından Galatasaray, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in derbi galibiyeti kutlamasını paylaştı. İşte o paylaşıma düşülen not...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 16:43
Tedesco'nun vedası sonrası Galatasaray'da paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ev sahibi takımın 3-0 kazanması sarı-lacivertlilerde domino etkisi yaratırken Cimbom, 26. şampiyonluğunu ilan etmek üzere geri sayıma başladı. Kadıköy ekibinde alınan yenilginin ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı ve Haziran ayının ilk haftasında seçim olacağı açıklandı.

Öte yandan İtalyan-Alman çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takıma ve taraftarlara veda etti. Tedesco, o anlarda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Samandıra'daki duygusal vedanın ardından Galatasaray'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in derbi galibiyetini kutladığı anları paylaştı. O videoya "easy easy, tamam tamam" notu düşüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM


