Tedesco'nun vedası sonrası Galatasaray'da paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ev sahibi takımın 3-0 kazanması sarı-lacivertlilerde domino etkisi yaratırken Cimbom, 26. şampiyonluğunu ilan etmek üzere geri sayıma başladı. Kadıköy ekibinde alınan yenilginin ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı ve Haziran ayının ilk haftasında seçim olacağı açıklandı.

Öte yandan İtalyan-Alman çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takıma ve taraftarlara veda etti. Tedesco, o anlarda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Samandıra'daki duygusal vedanın ardından Galatasaray'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in derbi galibiyetini kutladığı anları paylaştı. O videoya "easy easy, tamam tamam" notu düşüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM