Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı şehri ve tarihi açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre final mücadelesi, 22 Mayıs Cuma saat 20.45'te Antalya'da oynanacak. İşte yapılan resmi açıklama:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."