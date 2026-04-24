Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:
5 MAYIS SALI
20.30: Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Beşiktaş Park)
13 MAYIS ÇARŞAMBA
20.30: Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman Stadı)