Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı. İşte Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının tarihleri...

Giriş: 24 Nisan 2026, Cuma 22:52 Güncelleme: 24 Nisan 2026, Cuma 23:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:

5 MAYIS SALI

20.30: Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Beşiktaş Park)

13 MAYIS ÇARŞAMBA

20.30: Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman Stadı)

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı!
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eledi!
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız...