Bir kupadan fazlası

Beşiktaş'ta bütün konsantrasyon Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de zirveden erken kopmanın üzüntüsünü yaşarken bir yandan da kupa hedefine odaklanıyor. Bu kapsamda 5 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda Konyaspor ile oynanacak yarı final maçı bekleniyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri, kupaya ciddi anlamda önem veriyor. Siyah-beyazlı takım, kupayı kazanarak Avrupa Ligi biletini kapmayı planlıyor.

ALANYA MAÇI UMUT VERDİ

Avrupa Ligi biletini kapmak ve sezonu kupa şampiyonluğu ile tamamlayıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Çeyrek finalde Alanyaspor karşısında kazanılan 3-0'lık maç ve Tüpraş Stadı'nda oluşan atmosfer yarı final öncesi de siyah- beyazlılara umut veriyor. Karagümrük karşısındaki golsüz beraberlik keyifleri kaçırsa da Türkiye Kupası'ndaki motivasyonla Konyaspor maçının farklı olacağı belirtiliyor.

AVRUPA LİGİ ŞANSI

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası sayesinde Avrupa Ligi'ne gitme şansını yakalamak istiyor. Kara Kartal, ligde dördüncü sırada olduğu için kupayı alamazsa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'na gidecek ve sezonu erken açacak. Beşiktaş kupada mutlu sona ulaşırsa Avrupa Ligi play-off bileti kapacak ve daha az eleme turu oynayacak.

5 YILDA 2 KUPA

Beşiktaş, son 5 yılda 2 Ziraat Türkiye Kupası kazandı. 2021'de Antalyaspor'u finalde 2-0 yenerek zafere uzanan Kartal, 2024'te de Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.