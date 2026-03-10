Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 11 Mart'ta başlayacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda, A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile mücadele edecek.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme heyecanı 11 Mart'ta başlayacak. Dünya Kupası bileti alacak 11 takımın belli olacağı eleme turnuvaları Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa'da düzenlenecek.

A Grubu'na Çin'in Wuhan, B Grubu'na Porto Riko'nun San Juan, C Grubu'na İstanbul ve D Grubu'na Villeurbanne kentleri ev sahipliği yapacak.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na ev sahibi ülkenin yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), direkt katılma hakkı elde etti.

Eleme müsabakaları, 11-17 Mart'ta oynanacak. A, B ve C gruplarında kıta şampiyonları ile ilk 3 sırayı alan takımlar, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Ev sahibi Almanya ile kıta şampiyonunun yer aldığı D Grubu'nda ise 2 ekip, Dünya Kupası vizesi alacak.

FIBA 2026 KADINLAR DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE 4 GRUPTA YER ALAN TAKIMLAR ŞÖYLE:

A Grubu: Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin (Ev sahibi).

B Grubu: Yeni Zelanda, Porto Riko (Ev sahibi), ABD, Senegal, İtalya, İspanya.

C Grubu: Macaristan, Türkiye (Ev sahibi), Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya.

D Grubu: Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa (Ev sahibi), Nijerya.

