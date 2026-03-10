CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen için maaş açıklaması!

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen için maaş açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor basını için düzenlenen iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları esnasında takımın yıldız ismi Victor Osimhen'in maaşı ile ilgili söylemiş olduğu sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 09:24
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen için maaş açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor basınına verdiği iftar yemeğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayalinin Galatasaray'ı Avrupa'nın ilk 5 büyük kulübü arasına sokmak olduğunu söyleyen Özbek'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekildeydi...

"BİZE ÇOK HARCAMA YAPIYORSUN DİYENLER..."

"UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalan takımlar arasında bir kadro değerlendirmesi yaptı. 1.3 milyar euro ile Real Madrid 16 takım arasında birinci. Galatasaray ise 330 milyon ile 15. sırada. Bize çok harcama yapıyorsunuz diyenlere söylüyorum bunu. Tüm gelirleri artırdık. 400 milyon euro bütçeye ulaştık. Şimdi sırada Aslantepe projemiz var. Salon sporlarını bir araya topluyoruz. Gayrimenkul gelirlerini bir fona yatıracağız. Buradan gelecek 50 milyon dolar yıllık geliri amatör sporlara harcayacağız.

"KUPALARDAN KAZANILAN MİKTAR..."

"Mağazacılık halka açılacak. Yıllık gelirimiz burada 90 milyon euro. Stat ve sponsorluk gelirlerimiz 180 milyon euro. Geride kaldığımız tek şey yayın gelirleri. Geçen yıl tüm kupaları aldık ve 11 milyon euro kazanabildik."

"OSIMHEN'İN MAAŞI..."

Hayalim Galatasaray'ı Avrupa'nın 5 büyük kulübünden biri yapmak. Osimhen'i 75 milyon euro'ya alacağımıza kimse inanmıyordu. Ama ben inandım. Yıllık 15 milyon maaşı var. 6 milyon euro da reklam ve sponsorluk geliri elde ediyor."

