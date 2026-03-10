Kristjan Asllani açıkladı! Neden Beşiktaş'ı seçti?

Beşiktaş'ta kış transfer döneminde kadroya katılan isimlerden birisi de Kristjan Asllani olmuştu. Arnavut ön libero son olarak yurt dışında Tuttomercato'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Futbolcu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a kiralık geldim ama burada kalmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip. Her zaman şampiyonluk için oynuyor ve ben de bunu başarmak istiyorum. Taraftarlar da olağanüstü." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlılarda futbolcunun geleceğinin göstereceği performansa bağlı olarak belli olacağı öngörülüyor.

İŞTE O HABER: