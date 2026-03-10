Milli basketbolcu Sevgi Uzun Dünya Kupası hedefini açıkladı!

Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Basketbol Takımı forması giyen Sevgi Uzun, "Bu formaya sahip olmanın çok farklı bir gücü var. Parçası olduğum için çok mutluyum. Kariyerime gelecek olursak; Ay-yıldızlı forma her zaman zirvede, benim için en üstte. Önceliğini ve değerini tartışmamıza veya anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe Opet formasıyla EuroLeague'de ülkemizi temsil eden 28 yaşında ve 1.70 m boyundaki Sevgi Uzun, A Milli Takım'da da başarılı performansıyla dikkat çekiyor. FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde de A Milli Takım forması giyecek olan başarılı şutör guard; FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri, Fenerbahçe Opet'in Süper Lig ve EuroLeague hedefleri ile dünyada kadın basketbolunun geleceğine dair özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını giymenin kendisi için ne ifade ettiğini ve kariyerinde milli takımın yerini anlatan Sevgi Uzun, "Benim için Milli Takım forması giymek her sporcu gibi her zaman çok özel olmuştur. Doğduğunuz yeri, milyonlarca insanı, bayrağınızı temsil etmek kelimelerle anlatılamayan bir gurur. Ben de her zaman bu duyguları çok yoğun yaşadım ve yaşıyorum. Bu formaya sahip olmanın çok farklı bir gücü var. Parçası olduğum için çok mutluyum. Kariyerime gelecek olursak, milli takım her zaman en üstte, zirvede benim için. Önceliğini ve değerini tartışmamıza veya anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''DÜNYA TAKIMLARINA NEREDE OLDUĞUMUZU VE OLABİLECEĞİMİZİ GÖSTERMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Milli takımda oynamanın bir oyuncuya kulüp basketbolundan farklı olarak kazandırdıklarını açıklayan milli basketbolcu, "Manevi anlamda eşi benzeri olmayan bir değer kattığına eminim. Fakat tabii ki de ulusal platformlarda ülkemizin gücünü göstermek, bayrağımızı üstlere taşımak, dünya takımlarına nerede olduğumuzu ve olabileceğimizi göstermek bizim için çok önemli. Hepimiz bunun birlik olmadan yapılamayacağının bilincindeyiz. Buralarda bulunduğumuzda da bireysel olarak bize açılacak kapıların farkındayız. Ülkemizin ve kendimizin değerini dünyaya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

''HALKIMIZIN BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞINA İNANIYORUZ''

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde maçları kendi taraftarlarının önünde oynamalarını ve turnuvaya dair beklentilerini değerlendiren Sevgi, "Hedeflerimiz çok büyük. Türk halkımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Atmosferin çok güzel olacağına inanıyorum ve halkımızın desteğiyle performansımızı daha da yukarı çekip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimizi almış olsak da tadı damağımızda kaldı. Öz güvenimiz arttı. Bu turnuvaya da adım adım hedefler koyup sonunda hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi.

''DÜNYA KUPASI VE OLİMPİYATLARDA YER ALMAYI ÇOK İSTİYORUM''

Sevgi Uzun, milli takımın katılma hakkı elde etmesi durumunda Dünya Kupası'nda yer almanın kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti:

"Kesinlikle hayallerimden biri. Dünya Kupası ve Olimpiyatlarda yer almayı çok istiyorum. Bu kadar yakın olmak beni hem motive ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Orası bambaşka bir tecrübe, bambaşka bir seviye. Şu an mümkün olduğunca orayı düşünmeyip anda kalmaya çalışsam da, bu hedef her zaman aklımın bir köşesinde"

''FENERBAHÇE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR KULÜP''

Fenerbahçe Opet'in son yıllarda Avrupa'daki başarılı çizgisinin arkasındaki faktörleri sıralayan Sevgi, "Fenerbahçe her zaman olduğu gibi her kulvarda şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Bizim için hedef hiçbir zaman değişmiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olan herkes bunun farkında. Doğru takım yapılanmasının yanı sıra aile ortamına sahip olmamız ve birlikte keyif alarak oynamamız da önemli bir etken. Her sene elde ettiğimiz başarılarla bunu istikrarlı bir şekilde gösteriyoruz" diye konuştu.

Son olarak, FIBA'nın kadın basketbolunu geliştirmek ve basketbolda kadın varlığını artırmak için yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Sevgi Uzun sözlerini şöyle noktaladı:

"Bence çok değerli. Umarım yapılan çalışmaların sayısı artarak devam eder ve dünya genelinde kadın basketbolunun yeri her ülkede daha da kalıcı ve ön planda olur"