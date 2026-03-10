CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak!

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak!

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Grubu lider bitiren sarı-lacivertliler, tarihi bir adım için sahaya çıkıyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 12:08
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'ye konuk olacak!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart'ta İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Müsabakada Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Vlastimil Kovar (Çekya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

