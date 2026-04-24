Galatasaray'ın ilgilendiği Salah için resmi transfer açıklaması yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken yaz transfer dönemi için de transfer çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Aslan, Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah'ı listenin en başına eklemişti. Mısırlı yıldız için resmi transfer açıklaması yapılması sonrası gözler sarı kırmızılılara çevrildi. İşte detaylar... (GS Spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 19:16 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 19:22
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transferdeki en büyük hayallerinden birisi olarak nitelendirilen Mohamed Salah için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği yıldız oyuncu hakkında resmi bir transfer açıklaması yapıldı.

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı açıklanan Mısırlı oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra, Juventus'un da hamle yapabileceği konuşuluyordu.

Torino ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, Salah için gündemde olan transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

365Scores'a verdiği röportajda konuya açıklık getiren Ottolini, "Salah'ı transfer etmek için yürütülen görüşmeler olduğu yönündeki haberler doğru değil. Şu anda bu konuyla ilgili hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Juventus'un yeniden zirveye çıkmak için büyük bir kadro kurmayı hedeflediği ve Mohamed Salah'ın yanı sıra, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva gibi isimlerin de gündeme geldiği belirtiliyor.

