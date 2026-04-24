Galatasaray'ın ilgilendiği Salah için resmi transfer açıklaması yapıldı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken yaz transfer dönemi için de transfer çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Aslan, Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah'ı listenin en başına eklemişti. Mısırlı yıldız için resmi transfer açıklaması yapılması sonrası gözler sarı kırmızılılara çevrildi. İşte detaylar... (GS Spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 19:16 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 19:22
Torino ekibinin sportif direktörü Marco Ottolini, Salah için gündemde olan transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
365Scores'a verdiği röportajda konuya açıklık getiren Ottolini, "Salah'ı transfer etmek için yürütülen görüşmeler olduğu yönündeki haberler doğru değil. Şu anda bu konuyla ilgili hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
Juventus'un yeniden zirveye çıkmak için büyük bir kadro kurmayı hedeflediği ve Mohamed Salah'ın yanı sıra, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Bernardo Silva gibi isimlerin de gündeme geldiği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool formasıyla 38 maçta forma giyen Salah, 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
İŞTE O HABER
