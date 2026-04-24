Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Ziraat Türkiye Kupası
Motor sporlarının zirvesi Formula 1, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'ye geri dönüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye GP'nin 5 yıl boyunca F1 takviminde yer alacağını açıklandı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 15:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Grand Prix'si 6 yıl aradan sonra 2027 takvimiyle Türkiye'ye geri dönüyor.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıl boyunca F1 takviminde yer alacağını açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı"nda açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"FORMULA 1'İN HER YAŞTAN TUTKUNLARI VAR"

Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık.

"TEMENNİM ORTAKLIĞIN DEVAM ETMESİ"

Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.

"FORMULA 1, 5 DÖNEM BOYUNCA İSTANBUL'DA OLACAK"

İstanbul Park, 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

F1'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Grand Prix'si 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü.

Formula 1 tanıtımı kapsamında Yuki Tsunoda'nın kullandığı F1 aracı, Galataport'tan yola çıktı ve ardından Karaköy ile Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne ulaştı.

