Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe'de düzenlenen organizasyonda Türkiye Grand Prix'si 6 yıl aradan sonra 2027 takvimiyle Türkiye'ye geri dönüyor.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıl boyunca F1 takviminde yer alacağını açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı"nda açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"FORMULA 1'İN HER YAŞTAN TUTKUNLARI VAR"
Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık.
"TEMENNİM ORTAKLIĞIN DEVAM ETMESİ"
Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.
"FORMULA 1, 5 DÖNEM BOYUNCA İSTANBUL'DA OLACAK"
İstanbul Park, 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.
🇹🇷 Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul Park, 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.
F1'DEN RESMİ AÇIKLAMA
BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement 🇹🇷#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH— Formula 1 (@F1) April 24, 2026
Formula 1 tanıtımı kapsamında Yuki Tsunoda'nın kullandığı F1 aracı, Galataport'tan yola çıktı ve ardından Karaköy ile Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne ulaştı.
Formula 1 aracıyla İstanbul'da gösteri turu gerçekleştiriliyor!
Formula 1 has today announced that the Turkish Grand Prix will return to the FIA Formula One World Championship™ from 2027, with Istanbul Park confirmed on the calendar through the 2031 season inclusive following a new agreement with Türkiye's Ministry of Youth and Sports.For… pic.twitter.com/I5SP4lfrSx— F1 Media (@F1Media) April 24, 2026