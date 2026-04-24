Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali'den Başkan Erdoğan'a övgü!

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 15:38
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'den Başkan Erdoğan'a övgü!

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "Bugün bizler için çok güzel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanına vizyonu için teşekkür ediyoruz. Burada çok kendine özgü bir organizasyon düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı sizin vizyonunuzla bu sporu buraya getirdik. Buraya geri geldiğimiz için çok mutluyuz. Sadece bu sporun değil, bu ülkenin, bu şehrin de tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL PARK YENİDEN TAKVİMDE YER ALACAK

2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak. 5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında. Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor. Yarış için gelecek ziyaretçiler Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel alanlarını deneyimleyebilecek. Formula 1'in 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştığı, tribünlerde ise toplam 6,7 milyon seyirciyi ağırladığı belirtildi. Organizasyonun aynı yıl sosyal medyada 2,3 milyar erişim elde ettiği de kaydedildi.

