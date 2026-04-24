Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! İşte transfer formülü
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin bu sezonun başında Al Hilal'e transfer olan eski futbolcusu Yusuf Akçiçek için yeniden transfer girişiminde bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 16:30
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusuna yöneldiği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i geri getirebilir.
Sezon başında Arabistan ekibi Al Hilal, 12 milyon Euro bedelle Akçiçek'i kadrosuna katmıştı.
Haberde yer alan detaylarda; Al Hilal kadrosunda yabancı sınırı nedeniyle sınırlı süre alan genç oyuncunun, kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönmesine sıcak baktığı ifade edildi.
Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de 17 maçta görev alıp 1 gol attı.