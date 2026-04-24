CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta üst tura yükseldi!

Milli raketimiz Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta önemli bir galibiyete imza attı ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 16:41
İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa'yı setlerde 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi.

İspanya'nın mevcut durumda bir numaralı kadın tenisçisi olan Cristina Bucsa'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, İspanyol rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi başardı.

İlk seti 6-1 ile çok rahat geçen Zeynep, ikinci sette 3-0 geriden gelip oyunu 5-3 lehine taşısa da, servislerde yaptığı hatalardan ve Bucsa'nın artan performansına karşılık verememesinden dolayı tie-break'te 7-6 yenilerek, maçı üçüncü sete taşıdı.

Oyun disiplinini ve konsantrasyonunu hiç bozmadan başladığı son sette rakibini 6-2 yenen Zeynep Sönmez, ismini bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından kortta soruları yanıtlayan Zeynep Sönmez, "Çok çok zor bir maç oldu. Sonunda kazandığım için memnunum. Cristina büyük bir oyuncu. Onunla aynı pistte yer almak benim için büyük şanstı. Ona diğer turnuvalarda başarı diliyorum. Baştan sona büyük bir maç oldu ve kazanmayı başardığım için mutluyum." dedi.

İlk turda Carlota Martinez Cirez ve ardından Cristina Bucsa olmak üzere art arda iki İspanyol tenisçiyi turnuva dışı bırakmasıyla ilgili soruya da yanıt veren milli tenisçi, "Elbette, rakiplerimin burada büyük seyirci desteği vardı. Ama ben mutluyum. Bu bir tenis maçı. Her zaman kazanmaya çalışırsın ve ben de kazandığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Diğer yandan karşılaşmayı canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu RTVE'nin spor kanalı TDP'de yapılan yorumlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez'in ilk iki maçta çok iyi bir performans ortaya koyduğu ve bu galibiyetlerin ardından turnuvada daha üst yerlere çıkmak için "önünün açık olduğu" vurgulandı.

"Cristina, Türk duvarını geçemiyor." ifadesini sık sık tekrarlayan TDP yorumcusu, Zeynep Sönmez'in maçta konsantrasyonunu korumak için birçok kez yüzünü duvara dönerek içinden kendisine verdiği sözlerin de kazanmasında etkili olduğunu savundu.

Sönmez'e Madrid'deki bir grup Türk vatandaşı da maç sırasında büyük destek verdi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 3. turdaki rakibi Arjantinli Solana Sierra olacak.

G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den!
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Formula 1 yeniden İstanbul'da | Başkan Erdoğan açıkladı: Şampiyonaya değer katacağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese'den Zaniolo açıklaması!
Derbide sahada olacak mı? Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 16:05
Trabzonspor Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı Trabzonspor Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı 15:43
Formula 1 CEO’sundan Başkan Erdoğan'a övgü! Formula 1 CEO’sundan Başkan Erdoğan'a övgü! 15:38
Türkiye'de 6 yıl sonra F1 heyecanı yaşanacak! Türkiye'de 6 yıl sonra F1 heyecanı yaşanacak! 15:32
Bakan Bak'tan Formula 1 paylaşımı! Bakan Bak'tan Formula 1 paylaşımı! 15:21
EuroLeague'de "sezonun en iyi 5"i belli oldu! EuroLeague'de "sezonun en iyi 5"i belli oldu! 15:11
Daha Eski
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi 15:11
G.Saray'ın derbi hazırlıkları sürüyor! G.Saray'ın derbi hazırlıkları sürüyor! 14:23
Udinese'den Zaniolo açıklaması! Udinese'den Zaniolo açıklaması! 14:00
Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maç bilgisi! Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maç bilgisi! 13:55
PFDK'dan 11 Süper Lig ekibine ceza PFDK'dan 11 Süper Lig ekibine ceza 12:32
Mustafa Yumlu: Çok büyük bir aile olduk Mustafa Yumlu: Çok büyük bir aile olduk 12:07